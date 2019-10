Feller: „Als Papa werde ich noch schneller sein!“

Eigentlich sollte sich alles ausgehen: zuerst das Rennen am Sonntag in Sölden, dann Papa werden. Sollte es dennoch zu Überschneidungen kommen, ist klar, wie die Prioritäten gesetzt werden. „Ich werde bei der Geburt dabei sein, so etwas erlebt man nicht jeden Tag“, sagt Feller. Logischerweise.