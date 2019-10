Lonely Planet kürt Salzburg zur besten Stadt 2020

Im neuen Reiseführer „Lonely Planets Best in Travel 2020“, der jährlich zehn Top-Städte, -Länder und -Regionen kürt, hat die Kulturstadt die Nase vorn. „Trommelwirbel, bitte“, heißt es auf der Homepage des Verlages. „Der Herzensbrecher einer Alpenstadt besingt das Jubiläum in vollen Tönen.“