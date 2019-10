Landwirtin tat alles, doch Ehemann verblutete

Am Weg zurück gestorben

Dort traf sie gleichzeitig mit dem Notarzt ein, doch der konnte nur noch den Tod des zweifachen Vaters feststellen. Norbert D., der wegen einer Herzerkrankung blutverdünnende Medikamente nehmen musste, war schon am Weg zurück zum Hof am Traktor unrettbar verblutet. Seine Frau erlitt einen Schock.