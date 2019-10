Remis im Derby half nur dem Patienten

Eugendorfs Umfaller im Hit am Freitag gegen Titelanwärter Neumarkt machte es möglich: Adnet hatte gegen Torfabrik Golling im Derby die Chance, dem Leader bis auf zwei Punkte auf die Pelle zu rücken. Die Überraschung der Liga im Kampf um den Titel? Das schien die Schnöll-Boys anzuspornen, Ramsauer traf früh zum 1:0. „Wir haben sie an die Wand gespielt“, war Trainer Schnöll entsprechend stolz. Aber: „Wir haben das 2:0 nicht nachgelegt.“ So kam Golling zurück. Verteidiger Dygruber erzielte nach einer Ecke ein ganz seltenes Standardtor für die Buck-Truppe, kurz darauf schloss Huremovic einen Konter nach Adnet-Ecke ab - 2:1. Es blieb aber bis zum Schluss spannend: Nach Widls 2:2 per Elfer traf Huremovic erneut. Erst auf Druck der Zuschauer und der Bank der Hausherren sprach sich Referee Steger mit dem Assistenten ab, annullierte des Tor wegen Handspiels. Kurz darauf musste Golling-Betreuer Ustamujic auf die Tribüne, am Spielstand änderte sich aber nichts mehr.