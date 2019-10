Glanzlosen Sieg gegen Prügelknaben verwaltet

Anif wollte nicht mehr, Bischofshofen konnte nicht – so war das 2:0 der Flachgauer ungefährdet. Es reichte, dass nach 20 Minuten ein haltbarer Distanzschuss von Wiedl an der linken Stange durchschlüpfte, Stumbecker mit dem ersten Angriff nach der Pause am BSK-Goalie vorbei ins kurze Eck traf. Ansonsten war Anif über weite Strecken nur bemüht, den Gegner zu kontrollieren und den Ball in den eigenen Reihen zu halten. Die Pongauer, vor der Pause noch einigermaßen nach vorne orientiert und dank Saporito, Gvozdjar und Poric mit Torchancen, liefen in Halbzeit zwei bloß mehr leere Kilometer.