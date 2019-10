Leoben bekommt einen ganz neuen Stadtteil

Es klingt nach einem millionenschweren Riesen-Projekt, was bis jetzt von der neuen Siedlung im Leobener Osten bekannt ist: Das Bau-Unternehmen Kohlbacher stellt 300 bis 400 Häuser auf einer Fläche von mehr als 20 Fußballfeldern hin. Mehrparteien- und Einfamilienhäuser sollen es werden - die Verträge sind bereits unterschrieben, heißt es aus dem Büro von Vize-Landeshauptmann Michael Schickhofer, die Details und die Planung aber noch nicht abgeschlossen. In den nächsten zwei Jahren rollen jedenfalls die ersten Bagger an.