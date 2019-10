Flachgauerin überfuhr 64-jährigen Fußgänger

Auf der Wiener Bundesstraße kam es Freitagfrüh zu einem Verkehrsunfall. Eine Flachgauerin (47) war dabei stadtauswärts unterwegs. In Esch bog die Pkw-Lenkerin nach links ab um zu einem Gebäude zuzufahren. Dabei kam es zu einer Kollision mit einem Fußgänger (64). Er war gerade am am Weg zur dortigen Bushaltestelle. Der 64-Jährige wurde zwar verletzt, konnte jedoch selbstständig das Unfallkrankenhaus Salzburg aufsuchen.