Ukraine-Affäre: US-Energieminister tritt zurück

Der in die Ukraine-Affäre verwickelte US-Energieminister Rick Perry gibt sein Amt ab. Präsident Donald Trump sagte am Donnerstag, er habe seit Monaten gewusst, dass Perry sein Amt aufgeben werde, und habe sogar „ein bisschen früher“ damit gerechnet. Nun soll der Schritt mit Jahresende vollzogen werden, sagte Trump, ohne genaue Gründe zu nennen. Auch ein Nachfolger sei schon gefunden: „Wir werden das ziemlich bald bekannt geben.“ Perry habe als Energieminister „fantastische Arbeit“ geleistet, sagte Trump. „Aber es war an der Zeit - drei Jahre sind eine lange Zeit.“