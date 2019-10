Schwimmen: Ex-OSV-Spitze verurteilt

Am Wiener Landesgericht ist am Donnerstag der Prozess gegen die frühere Spitze des Österreichischen Schwimmverbands (OSV) abgeschlossen worden. Weil sie sich in Verabredung mit dem im Juni verstorbenen Ex-OSV-Präsidenten Paul Schauer über Jahre hinweg systematisch Fördermittel erschlichen haben sollen, wurden die Ex-Funktionäre Walter Benesch und Thomas Gangel wegen schweren Betrugs verurteilt.