Parteien rüsten zum Kampf gegen das Müllwerk

Alarmstimmung herrscht derzeit in Theresienfeld im Bezirk Wiener Neustadt. Denn just in dem durch den Skandal um die Fischer-Deponie bekannt gewordenen Ort soll eine Abfallbehandlungsanlage entstehen, angeblich die größte Österreichs. Im Gemeinderat stellten sich nun alle Fraktionen geschlossen gegen das Projekt.