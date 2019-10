ÖVP & Grüne steigen in „vertiefendes Gespräch“ ein

Nach der Landtagswahl in Vorarlberg werden die bisherigen Regierungsparteien ÖVP und Grüne am Donnerstag in ein „vertiefendes Gespräch“ und voraussichtlich ab Montag in Koalitionsverhandlungen einsteigen. Das erklärte Grünen-Landessprecher Johannes Rauch nach einem zweistündigen Sondierungsgespräch mit ÖVP-Landeshauptmann Markus Wallner.