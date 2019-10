Wieder gesund! Alaba bei Bayern zurück im Training

Laut Informationen der deutschen „Bild“ vermied der Linksverteidiger allerdings noch harte Zweikämpfe. Außerdem ließ er das Abschlussspiel aus. Ob Alaba für das Spiel am Samstag gegen Augsburg einsatzbereit ist, steht noch nicht fest. Auch sein Teamkollege Leon Goretzka nahm wieder am Mannschaftstraining teil. Für ihn stehen die Chancen gut, dass er am Wochenende im Kader stehen wird.