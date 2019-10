Deutschland: Preis für Christbäume explodiert

Knapp drei Millionen Christbäume in Österreich

Die Aufzucht eines normal gewachsenen Christbaums dauert sechs bis neun Jahre, Dürreeffekte wirken sich also meist erst ein Jahr später aus. Der Baumverkauf ist auch in Österreich ein gut gehendes Geschäft, immerhin werden Jahr für Jahr rund 2,8 Millionen Christbäume aufgestellt, davon sind rund drei Viertel Naturbäume. Allein in Niederösterreich finden durch Ernte und Verkauf mehr als 1000 Personen einen Arbeitsplatz.