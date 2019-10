Drei Schwerverletzte nach Frontalzusammenstoß

Ein rumänischer Autolenker (26) war gegen 4.10 Uhr aus bisher unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten und in einen Kleinbus, gelenkt von einem Türken (39) geprallt. Ein Notarzt und mehrere Sanitäter eilten unmittelbar zum Unglücksort. Der Rumäne, der Türke und dessen Beifahrer (42) wurden schwer verletzt. Die Rettung brachte sie ins UKH nach Salzburg und ins Krankenhaus in St. Johann in Tirol.