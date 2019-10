13-Jährige starb an entzündeter Bauchspeicheldrüse

Nach dem Tod eines 13 Jahre alten Mädchens in Niederösterreich, deren Eltern sie aus religiösen Gründen nicht hatten behandeln lassen, liegt nun das Ergebnis der angeordneten Obduktion vor. So starb das Kind an einer chronischen Entzündung der Bauchspeicheldrüse - eine Krankheit, die bei entsprechender Behandlung „beherrschbar gewesen“ wäre, wie die Staatsanwaltschaft Krems am Montag bekannt gab.