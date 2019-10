Abenteuerlich und spektakulär

Renate Tobitsch ist die Obfrau des Landesvereins für Höhlenkunde in Tirol, eine Spezialistin, welche die Höhle oberhalb von Kartitsch in Osttirol auch mit Vereinsmitgliedern erforscht und kartiert hat. Selbst die Lage der Höhle ist besonders, denn sie findet sich in fast 2000 Meter Seehöhe unterhalb der Obstansersee-Schutzhütte. Doch selbst vor der Eishöhle macht der Klimawandel nicht halt. Tobitsch: „Als die Höhle 1934 erstmals vermessen wurde, versperrte noch ein Eiswall den Weg. Mittlerweile ist dieser so weit abgeschmolzen, dass wir Höhlenteile dahinter untersuchen konnten.“