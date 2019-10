Eine Wohlfühloase der besonderen Art

Bereits die frische Luft, die man in 1200 Meter Seehöhe am Jellenkogel oberhalb von Griffen einatmet, ist Erholung pur. Mitten in dieser unbelasteten Idylle, fernab vom Alltag, befindet sich seit heuer ein Sonnenhof, der Gästen die Möglichkeit bietet, Geborgenheit einer privaten Residenz samt Service eines Fünf-Sterne-Hotels erleben zu können. Errichtet wurde diese Anlage vom Ehepaar Klein.