Salzburger Filmemacher für seine Werke geehrt

Dieter Grohmann lebt seit 2005 in Brüssel. Der Jurist (Studium an der Paris-Lodron-Universität Salzburg, später im Stadtmarketing der Wirtschaftskammer Salzburg tätig) ist Mitarbeiter des KMU-Verbandes SMEunited und dort Director für Sector Policy und Media. Der Film ist seine private Leidenschaft, die Film- und Regieausbildungen in den Bereichen Spiel- und Dokumentarfilm am Filmkollege Wien bei Regisseur Walter Wehmeyer absolvierte Grohmann privat.