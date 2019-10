Steirer Raphael nach mysteriösem Unfall Pflegefall

Beinhart schlug das Schicksal bei Familie Sch. aus Paldau in der Steiermark am Faschingssamstag zu: Schwerst verletzt lag der so lebensfrohe Sohn und Bruder Raphael auf der Straße. Seither ist der Steirer ein Pflegefall, das Leben der Familie wird nie wieder so sein, wie es einmal war. Eine Frage quält Tag für Tag: Was ist damals passiert?