Uganda fordert erneut Todesstrafe für Homosexuelle

Dass in Uganda nun offenbar erneut der Versuch unternommen werde, die Todesstrafe für Homosexuelle einzuführen, sei erschütternd. „Die Todesstrafe verbietet sich für uns als christliche Organisation ohnehin“, so Klatte weiter. Sollte das Gesetz tatsächlich verabschiedet werden, werde sich das Hilfswerk trotzdem nicht aus dem Land zurückziehen, sondern die Projektkooperation mit den ugandischen Partnern fortsetzen - „denn die Not der Menschen in dem Land bleibt ja bestehen“.