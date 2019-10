Caps, Bullen und Linz gewinnen, VSV verliert knapp

Red Bull Salzburg und die Vienna Capitals haben am Freitag die Spitzenspiele in der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) gewonnen. Die Bullen setzten sich zu Hause gegen den VSV mit 4:3 nach Penaltyschießen durch und liegen nun zwei Punkte vor den Caps, die in Znojmo mit 3:2 siegten. Die drittplatzierten Graz 99ers mussten sich den Innsbrucker Haien mit 5:6 nach Penaltyschießen geschlagen geben. Schlusslicht Dornbirn bezog mit einem 2:5 in Bozen die achte Niederlage hintereinander. Die Black Wings Linz gewannen an einem emotionalen Abend gegen Fehervar mit 4:0.