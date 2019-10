EHC Linz mit bewegender Trauerfeier für Florian J.

Der junge Eishockey-Goalie Florian J. wurde am vergangenen Wochenende in Kitzbühel ermordet. Ihm gedachte man an diesem Eishockey-Wochenende auf allen Eishockeyplätzen Österreichs. Der Linzer Eishockeyklub veranstaltete vor und nach dem Spiel gegen Fehervar eine ergreifende Trauerfeier für seinen Ex-Spieler. Vor seinem Engagement in Kitzbühel spielte der junge Goalie in der EBEL bei den Black Wings Linz.