Wenger: „Bayern hat Gnabry-Wechsel manipuliert“

Schon kurz nach dem Transfer an die Weser kamen Gerüchte auf, die besagten Bayern hätten sich im Hintergrund finanziell an der Ablösesumme für Gnabry beteiligt. Weiters hieß es, dass das Offensiv-Talent ein Jahr später zu Bayern wechseln würde, wenn es der Klub so wolle. Genau dies traf dann auch ein.