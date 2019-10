Hündin „Ella“ half ihm durch schwere Depression

Erst kürzlich hatte Middleton in einem Artikel in der britischen Zeitschrift „Tatler“ eingestanden, dass er sich schuldig fühlte, unter einer Depression zu leiden, weil er doch eigentlich nicht das Recht hatte, da er in einer wohlhabenden Familie groß wurde.

"Warum bin ich deprimiert?"

Er erklärte: „Ich fragte mich, weswegen bin ich denn deprimiert? Ich habe so viel Glück gehabt mit meiner Erziehung, ich hatte all die Dinge, die ich wollte. Es ging nicht darum, was ich mehr wollte, aber da war etwas, das immer da war ... Und je mehr ich es ignorierte, desto mehr überkam es mich.“