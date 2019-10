Mittelmeerraum härter vom Klimawandel betroffen

Dürren, Ernteausfälle, mehr Unwetter

„Wir sind eine der am meisten vom Klimawandel betroffenen Regionen weltweit“, sagte UfM-Generalsekretär Nasser Kamel bei der Präsentation der Studie. In dieser warnen die Wissenschaftler auch vor den Folgen des Klimawandels. Darunter führen sie Trockenheit und einen Rückgang der Niederschläge von bis zu 30 Prozent etwa im Balkan und in der Türkei auf. Zugleich würden unwetterartige Regenfälle häufiger. Die Menschen in der Mittelmeerregion müssten mit Dürren und Ernteausfällen rechnen.