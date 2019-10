Welt-Ei-Tag - Ende der Käfighaltung in Österreich

Lage in anderen EU-Ländern schlechter

Die Tierschutzorganisation kritisierte jedoch die Lage in der EU, wo 211.282.574 Hennen, 53 Prozent aller Hühner, jedes Jahr ihr Leben "auf elende Weise" in "ausgestalteten Käfigen" verbringen. Die konventionellen Käfige wurden EU-weit 2012 verboten. Beim "Spitzenreiter" Litauen leben 96 Prozent bzw. jährlich 2.670.443 Hennen in Käfigen, in Spanien 88 Prozent bzw. 41.046.685 Hennen und in Polen 87 Prozent bzw. 40.182.119 Hennen. "Man kann es nur als Schande bezeichnen", sagte Dungler.