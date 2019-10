16-Jähriger raste mit 100 Sachen durchs Ortsgebiet

Ein Alkotest ergab eine mittlere Alkoholisierung, weiters wurden Manipulationen und Mängel am Moped festgestellt. Der 16-Jährige wird wegen insgesamt 17 Verwaltungsübertretungen an die Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld angezeigt, das Kennzeichen des Mopeds wurde abgenommen. Der 16-Jährige gab als Rechtfertigung an, er sei in Panik geraten und deswegen davongefahren.