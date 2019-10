„Räuber zogen meinen Sohn fast nackt aus“

Der Linzer (15) begleitete seine Freundin zur Straßenbahn, damit sie sicher nach Hause kommt. Vor dem Einkaufszentrum „Passage“ auf der Landstraße verwickelte eine Gruppe junger Männer das Paar in ein Gespräch. Als die Männer dem 15-Jährigen ein Messer ansetzten, lief er weg. Die Gruppe verfolgte ihn, zog ihn fast nackt aus, nahm ihm alles weg, was er eingesteckt hatte, und lief anschließend davon. „Sie haben ihm auch seine Apple-Watch gestohlen. Mit der konnten die Polizisten die Täter dann orten“, so der Vater.