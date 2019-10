Halbes Dutzend Räuber-Buben überfiel zwei Opfer

Am Sonntag um 20.45 Uhr wurden Polizeibeamte zur Spittelwiese in Linz beordert, da dort offenbar eine Person ausgeraubt wurde. Vor Ort konnte das Opfer, ein 15-jähriger Linzer, angetroffen werden. Der Bursch gab an, um 20.20 Uhr auf der Landstraße von mehreren unbekannten Tätern ausgeraubt worden zu sein.