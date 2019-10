Diagnose Brustkrebs: Was Frauen tun können

Seit 2014 ist in Österreich eine Mammografie alle zwei Jahre kostenlos. Frauen zwischen 45 und 79 - also in dem Alter, in dem das Risiko zu erkranken am höchsten ist - erinnert ein Brief automatisch an die Untersuchung, ab 40 und nach dem 80. Geburtstag kann man sich für das Früherkennungsprogramm anmelden.