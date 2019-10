Auf nasskalte Tage folgt der „Goldene Oktober“

„Der Trend geht in Richtung Goldener Oktober“, sagt Meteorologe Steffen Dietz vom Wetterdienst UBIMET. Zuvor erwartet uns jedoch noch wechselhaftes Wetter. Am Montag Regen mit Schnee – gebietsweise bis 1200 Meter. Nach einem freundlicheren Dienstag folgt ein weiteres Tief am Mittwoch, der Donnerstag wird wohl trocken.