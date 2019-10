Bei der „Ex“ in Wien 200er-Jubiläum festhalten

Für Rassismus kein Platz

Dass die am Freitag spielfrei gewesenen Bulls in Wien als Leader (Rauchenwald fehlt krank) aufs Eis gehen, ist Innsbruck zu verdanken. Die „Haie“ bissen sich in Villach nach 1:5-Rückstand noch mit dem Overtime-7:6 zum ersten Saisonsieg durch. Fürs zweite Comeback sorgte KAC, kam ohne Petersen, Comrie (beide Nachdenkpause) in Znaim nach 0:3 noch zum 4:3 nach Penaltys. Indiskutabel indes in Graz: Als der dunkelhäutige Jordan Subban im Schlussdrittel auf der Strafbank saß, gab es von einer Handvoll Chaoten rassistische Rufe in Richtung des Dornbirner Cracks.