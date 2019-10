Traumeinstand! Lindner siegt zum Debüt bei Leader

Österreichs Teamtormann Heinz Lindner hat mit seinem neuen Klub Wehen Wiesbaden einen Traumeinstand in Deutschlands zweiter Bundesliga gefeiert. Bei Tabellenführer VfB Stuttgart siegte der Aufsteiger am Freitag mit 2:1 (2:1) und gab dank des zweiten Erfolgs en suite die Rote Laterne zumindest vorläufig an Bochum ab. Der VfB muss nach der ersten Saisonniederlage um Platz eins bangen.