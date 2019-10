Thiem steht im Peking-Finale - London-Ticket fix!

Was für ein Tennis-Thriller! Dominic Thiem steht nach einer irren Achterbahnfahrt im Endspiel des ATP-500-Turniers in Peking. Mit 2:6, 7:6(5) und 7:5 setzte er sich gegen den Russen Karen Chatschanow, die Nummer neun der Welt, durch. Damit steht fest: Thiem, der Weltranglisten-5., fixierte mit dem Finaleinzug seine Teilnahme an den ATP-Finals im November in London vorzeitig. Das Finale steigt am Sonntag um 13.30 Uhr, via krone.at-Ticker und Live-Übertragung von Servus TV sind Sie wie gewohnt live dabei.