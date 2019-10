„Trine 4“: Die Neuerungen im Video-Überlick

Wenige Tage vor der offiziellen Veröffentlichung seines Puzzle-Plattformers „Trine 4: The Nightmare Prince“ am 8. Oktober für PC, PS4, Xbox One und Switch hat Publisher Modus Game ein knapp zehnminütiges Video veröffentlicht, in dem Neuerungen wie die die erweiterten Heldenfähigkeiten vorgestellt werden. So hat Zoya nun Elementar-Pfeile in ihrem Köcher und kann ihr Seil schweben lassen, Pontius‘ Schwert ist elektrisch aufladbar, während sein Schild Traumversionen seiner selbst heraufbeschwört, und Amadeus kann neue Gegenstände erzaubern sowie sich teleportieren.