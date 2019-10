Angebliches Gebetshaus löst heftige Debatten aus

In Wulkaprodersdorf gibt es wieder Diskussionen um ein angebliches Gebetshaus. Im Fokus steht dabei der ehemalige Baumarkt Semeliker in der Wiener Straße, der 2016 von einem islamischen Verein übernommen wurde. Das Gebäude soll zurzeit ohne Genehmigung als Gebetshaus genutzt werden, heißt es in dem Ort.