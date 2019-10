Bahn-Lehrlinge geben Einblick in ihre Ausbildung

Die ÖBB Lehrwerkstätte Salzburg veranstaltet am Freitag den 4. Oktober und am Samstag den 5. Oktober 2019 Tage der offenen Tür. Die Lehrwerkstätte in der Röcklbrunnstraße 12 in Salzburg kann am Freitag von 9 bis 16 Uhr und am Samstag von 9 bis 13 Uhr besichtigt werden. Die ÖBB-Lehrlinge bieten selbst einen Einblick in ihre Ausbildung. Gemeinsam mit Mitarbeitern des Geschäftsbereichs Streckenmanagement und Anlagenentwicklung (SAE) wird auch ein Eindruck von den Arbeiten im Gleisbereich gegeben. Vor Ort wird ein Schienenbaufahrzeug zur Besichtigung bereitgestellt. Die Fachlinien Telematik, Energie sowie Fahrweg werden Geräte sowie ihre Bereiche wie z.B. Zuganzeigen, allgemeine Kommunikationsmittel und Arbeiten im Gleisbereich vorstellen. Die in Salzburg angebotenen Lehrberufe (Elektro-Anlagenbetriebstechniker, Mechatroniker, Maschinenbautechniker, Gleisbautechniker und Bürokauflehrling) werden von den Lehrlingen präsentiert und alle Bereiche vorgeführt, um Interessierten einen guten Überblick über die Ausbildung zu geben.