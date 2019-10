Ex-FPÖ-Chef Strache - außer Spesen nichts gewesen

Tiefe Verwurzelung in rechtsextreme Szene

Weniger störte die Fans der Freiheitlichen einst, als bekannt wurde, dass Strache als junger Mann an wehrsportübungsähnlichen Waldspielen teilgenommen hatte. Damals war der von seiner Mutter allein großgezogene Jüngling tief in der rechtsextremen Szene verwurzelt, was wohl auch damit zusammenhing, dass er mit der Tochter des prominenten Neonazis Norbert Burger liiert war.