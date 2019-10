Kurz-Sieg löst Diskussion um deutsche CDU aus

„Kurz‘ Sieg und sein Wahlkampf zeigen, was ER kann und was in Deutschland der CDU, seiner Schwesterpartei, an der Spitze fehlt: klare Themen-Setzung, rhetorisches Talent, wenig Fehler“, schreibt die deutsche „Bild“ in einem Kommentar zum Ergebnis der Nationalratswahl. CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer (in Deutschland auch kurz AKK genannt, Anm.), die Kurz zu seinem Erfolg gratulierte, lasse „keinen Aufbruch erkennen, keine modernde konservative Politik, keine Vision fürs Land. Merkel geht es nur noch um ihr Erbe, AKK ums Überleben.“