Nach der Wahl: Aufträge für die steirische Politik

Sorgen um Arbeitsplatz

Besonders auffällig ist die Tatsache, dass in der Steiermark zwei Drittel der Befragten unterschreiben würden, dass die Unsicherheit, den eigenen Arbeitsplatz in fünf Jahren noch zu haben, gestiegen ist - in den westlichen Bundesländern sind es nur 39 Prozent. Die drohenden Kürzungen bei Magna in Graz und der RHI in Trieben zeigen, dass diese Sorgen nicht unbegründet sind.