Die drei Wege ins Parlament

Anhand der gültigen Stimmen wird für jedes einzelne Bundesland die entscheidende Wahlzahl ermittelt. Diese errechnet sich ganz einfach: Die Anzahl der gültigen Stimmen dividiert durch die Zahl der zustehenden Mandate – in Salzburg eben elf. 2017 betrug die Wahlzahl 28.707 – so viele Stimmen „kostete“ also ein Abgeordneten-Sitz.

Die Anzahl wurde damals in den Regionalwahlkreisen 5B und 5C von ÖVP und FPÖ erreicht. So erhielten sie jeweils zwei so genannte Grundmandate. In der Stadt Salzburg schaffte keine Partei diese Hürde.