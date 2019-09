Biker (60) nach Unfall im Sommer jetzt verstorben

Der Unfall passierte am 15 Juli gegen 13.35 Uhr in Mayrhofen. Eine 50-jährige Deutsche fuhr aus unbekannter Ursache mit ihrem Pkw auf das Mountainbike eines vor ihr fahrenden 60-jährigen Einheimischen auf. Der 60-Jährige erlitt damals lebensbedrohliche Kopfverletzungen und wurde in die Klinik Innsbruck eingeliefert. Von polizeilicher Seite wird nun nachträglich mitgeteilt, dass der Mann am Dienstag an den Folgen der schweren Verletzungen in der Klinik Innsbruck verstorben ist.