Barcelona gewinnt Spiel, verliert aber Messi

Der spanische Meister FC Barcelona hat zwar ein Spiel in der Liga gewonnen, doch Lionel Messi möglicherweise verloren. Der Argentinier blieb beim 2:1 gegen Villarreal in der Halbzeit in der Kabine, er dürfte sich am linken Oberschenkel verletzt haben. Über den Grad der Verletzung gab es am Dienstagabend noch keine Informationen. Messi hatte davor das 1:0 von Antoine Griezmann vorbereitet.