Kletterer (39) stürzt an der Hohen Wand in den Tod

Ein Wiener ist auf der Hohen Wand in Niederösterreich rund 50 bis 60 Meter abgestürzt. Angehörige hatten den 39-Jährigen am Montagabend als vermisst gemeldet, weil er von einem Kletterausflug im Bezirk Neunkirchen nicht zurückgekehrt war. Im Zuge einer Suchaktion, bei der auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz war, wurde der Mann laut Exekutive am Dienstag aus dem „Gamsbratlsteig“ tot geborgen.