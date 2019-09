Kendall und Kim bei Emmys fies ausgelacht

Über 130.000 Kristalle auf Glitzeroutfit

Ein Mann stahl all den Schönheiten in Designer-Roben auf den roten Teppich die Show. Billy Porter gelang dieses Kunststück in seinem glitzernden Disco-Outfit im 70er Jahre Look. Er verriet auf dem roten Teppich, dass über 50.500 Minikristalle in seine Jacke und knapp 80.000 Mini-Kristalle in die Hose eingenäht wurden - „in 170 Stunden Handarbeit.“