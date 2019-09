Super-Benzema! Real nach Sieg im Schlager Zweiter

Real Madrid hat sich nach der 0:3-Niederlage in der Champions League bei Paris St. Germain in der spanischen Fußball-Liga zurückgemeldet. Die Mannschaft von Trainer Zinedine Zidane setzte sich im Schlager der fünften Runde beim FC Sevilla hauchdünn mit 1:0 durch. Zum Matchwinner avancierte Karim Benzema per Kopf nach Flanke von Dani Carvajal in der 64. Minute.