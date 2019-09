ÖVP will Mautbefreiung in vier Bundesländern

„Sollten auf weiteren Strecken ähnlich gelagerte Härtefälle für Bürger auftreten, soll der Verkehrsminister im Einvernehmen mit dem Finanzminister weitere Abschnitte von der Mautpflicht ausnehmen können“, hieß seitens der Partei von Ex-Kanzler Sebastian Kurz, der für einen ehestmöglichen Beschluss ist. „Sollte eine Beschlussfassung in dieser Gesetzgebungsperiode aus Gründen des parlamentarischen Ablaufs nicht möglich sein, wird dieser Antrag in der ersten Sitzung des Nationalrates im Oktober wieder eingebracht werden und kann damit spätestens mit 15. Dezember in Kraft treten“, meinte Kurz in einer gemeinsamen Aussendung mit seinem Klubobmann August Wöginger am Mittwoch.