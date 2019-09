Mann lauerte Frau auf und durchschlug Glastür

Schock für eine Wienerin am helllichten Tag am Montag in Rudolfsheim-Fünfhaus: Als die Frau gegen 16.30 Uhr die Eingangstür zu ihrem Wohnhaus in der Märzstraße aufsperren wollte, umarmte sie plötzlich ein Mann von hinten. Vor lauter Schreck stieß ihn die 58-Jährige weg, worauf er die Glastür durchschlug.