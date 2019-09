CL-Premiere! Salzburg reif für neue Heldentaten

Dafür sind die Bullen sicher besser fürs Konzert der Großen vorbereitet als in den vergangenen 14 Jahren, in denen elfmal das Aus in der Quali gekommen war: Die Salzburger starteten furios in die Saison, ein ganzes Bundesland hat Bärenhunger auf die Königsklasse, zudem blickt man auf große Europacup-Nächte in der jüngeren Vergangenheit zurück: Inklusive des 2:0 über Schalke (8. Dezember 2016) blieben die Bullen in 18 Europacup-Partien unbesiegt, auf der Abschussliste des Euro-Fighters stehen unter anderem Dortmund, Lazio und Marseille.