„Winkende Mauer“ verhilft Sevilla zu Platz eins

Ein dreister Trick vom spanischen Tabellenführer sorgt für Diskussionen. Sevilla gastierte bei Alaves im Baskenland und gewann mit Mühe und Not 1:0. Das Tor fiel aus einem Standard, der noch viel in den internationalen Medien wiederholt werden wird. Denn: Es stellten sich zwei Sevilla-Spieler vor der Mauer der Basken auf und winkten (fuchtelten) so lange mit ihren Händen über ihren Köpfen, bis die Mauer nichts mehr sah. Joan Jordan zirkelte den Freistoß ins Kreuzeck (37.), außer ihm sah aber wahrscheinlich niemand auf dem Feld etwas von der Szene. Geschweige denn der Torhüter von Alaves...